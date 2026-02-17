CSP presenta "Boxeando por la Paz"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa "Boxeando por la Paz", para acercar a 100 mil niñas, niños y jóvenes del país —de entre seis y 29 años de edad— al boxeo, con la enseñanza de cinco mil profesionales que impartirán clases.

Sheinbaum Pardo comentó que las y los pugilistas que impartirán las clases a través de este programa serán integrados a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibirán un salario de nueve mil 582 pesos mensuales y seguridad social, mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las inscripciones para este programa estarán abiertas hasta el 28 de febrero en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que este programa no existe en el mundo: "Estamos hablando de cinco mil boxeadores y, al menos, 100 mil niños que ahora podrán asistir con sus ídolos a entrenar, a practicar activación física y a cambiar su vida por siempre. El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz".

A la presentación de "Boxeando por la Paz" en el Salón Tesorería acudieron las peleadoras Marilyn Badillo, Jacqueline Nava, Mariana Barbie Juárez y Lulú Juárez, así como los boxeadores David Picasso Romero, Isaac Pitbull Cruz, Cristian Mijares, Alejandro Konejo González y Juan Pérez El Güerito de Tepito.