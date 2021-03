¿Cuáles son las vacunas chinas contra el Covid-19 que usa México?

En la campaña de vacunación contra el Covid-19, el gobierno de México ha apostado por diversas vacunas elaboradas en China para frenar los contagios y muertes provocadas por la infección del nuevo coronavirus. Con la suma de la vacuna desarrollada por CanSino ya son tres las curas chinas a las que nuestro país ha confiado con la intención de frenar los contagios en nuestro país, los cuales han llegado a un total de 2 millones 203 mil 041 casos confirmados, así como los 199 mil 048 muertos en el año que va de la pandemia.

La primera vacuna que se empezó a administrar en México de procedencia china fue la Coronavac, desarrollada por Sinovac, inoculación que se aplicó en los habitantes de Ecatepec; la segunda fue la de Sinopharm, de la cual a inicios de este mes se dieron a conocer los pormenores. Así ahora se ha sumado la fórmula desarrollada por CanSino con el fin de poner un alto a los contagios por Covid-19.

Vacuna CanSino contra el Covid-19

La guía técnica facilitada por el gobierno Federal en torno a la vacuna de Cansino, indica que se trata de una cura construida por vector adenovirus ante la pandemia por SARS-CoV-2. Esta inyección fue diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc. y utiliza como vector al adenovirus-5 (AD5) no replicante. En el mismo documento se detalló que para su elaboración se clonaron en el vector Ad5, desprovisto de los genes E1 y E3, el gen con la longitud completa de la glicoproteína S, junto con el gen del péptido señal del activoador del plasminógeno.

Además esta vacuna genera los anticuerpos contra las proteínas RBD y Spike (S) luego de 14 días de la inyección, con un pico máximo al día 28. Además ésta cuenta con la participación de la respuesta de células T CD4 y CD8. En lo que respecta a su eficacia, los ensayos clínicos demostraron que generó una respuesta inmune predominante de tipo humoral. Según lo observado en los estudios de fase 3 en Turquía, después de la segunda dosis se tuvo una protección de 91.25 por ciento.

Además en el ensayo de fase 3 en Indonesia, se reportó una eficacia de 65.3%, para la prevención de casos confirmados sintomáticos de Covid-19, que ocurren al menos 14 días después de la segunda dosis de la vacuna.



Vacuna china contra el Covid-19 de Sinovac

De acuerdo con la información disponible en la página dedicada las vacunas contra el Covid-19 que están reguladas en nuestro país, esta cura tiene una plataforma de diseño del coronavirus SARS-CoV-2 inactivado y, al igual que la mayoría, consta de dos dosis. En noviembre un estudio preliminar publicado en la revista científica The Lancet arrojó que esta fórmula era segura luego que era capaz de inducir una respuesta de anticuerpos en voluntarios sanos de entre 18 y 59 años.

De acuerdo con ese mismo informe, las respuestas de anticuerpos podrían ser inducidas en un plazo de 28 días desde la primera inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con 14 días de diferencia. Además de lo anterior, expertos han destacado que la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac que es eficaz contra las variantes del Covid-19 que fueron descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica.



Vacuna china contra el Covid-19 de Sinopharm

La vacuna Sinopharm ha sido autorizada 15 países, entre los que se incluyen Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Hungría y Perú. A inicios de marzo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la compra de un lote de estas inoculaciones.

De acuerdo con el "Manual del Vacunador. Vacuna SINOPHARM", emitido por el Ministerio de Salud de Argentina, se trata de una vacuna inactivada del SARS-CoV-2, lo que quiere decir que cuenta con partículas del virus que se han cultivado y han perdido su capacidad para producir la enfermedad. En este caso, tiene 6.5 unidades por dosis.

Esta inyección también se administra en dos dosis, además que luego de dos semanas (14 días) de la última inoculación, según resultados preliminares del ensayo clínico de Fase III, la eficactividad de Sinopharm fue del 79.34 por ciento. Por otro lado, el intervalo mínimo entre las dos dosis debe ser de 21 a 28 días, luego que si se administra antes se debe reportar aunque las autoridades han señalado que no es necesario repetir la dosis. Otro dato que han destacado es que si esta cura se mantiene en conservación a una temperatura entre los 2 y los 8 ºC puede sostener su efectividad hasta por 24 meses.