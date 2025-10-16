¿Cuándo hay puente en noviembre? Esto dice la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del calendario del ciclo escolar 2025-2026, confirmó los días que se suspenderán las actividades académicas por las festividades del Día de Muertos 2025 para los alumnos y estudiantes de escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

¿Qué días de octubre no habrá clases?

De acuerdo con el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el próximo viernes 31 de octubre se suspenden clases a nivel nacional para alumnos de nivel básico, debido a que se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Durante esta jornada los docentes y el personal administrativo dialogan y evalúan las estrategias educativas empleadas durante cada mes. Este día libre se juntará con el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, días festivos correspondientes a la tradicional celebración por el Día de Muertos 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿El 3 de noviembre habrá clases?

Debido a que las clases se suspenderán el viernes 31 de octubre, el próximo lunes 3 de noviembre las actividades académicas se reanudarán de manera normal.

No obstante, a mediados de noviembre, los alumnos tendrán un "megapuente", derivado de los festejos por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, el jueves 20 de noviembre, que se recorrerá para el lunes 17.

Este periodo de descanso abarcará cuatro días, empezando el viernes 14 de noviembre y extendiéndose hasta el lunes 17 de noviembre. El viernes 14 se realizará el registro de calificaciones por parte de los profesores, por lo que se suspenderán las actividades académicas.

¿Cuántos días feriados quedan en el ciclo escolar?

Estos son los días que la SEP suspenderá clases en el ciclo escolar 2025-2026:

Lunes 17 de noviembre 2025: Revolución Mexicana (20 de noviembre, se recorre el día)

Lunes 2 de febrero 2026: Día de la Constitución (5 de febrero, se recorre el día)

Lunes 16 de marzo 2026: Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo, se recorre el día)

Viernes 1 de mayo 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo 2026: Día de la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo 2026: Día del Maestro

Además, todos los viernes de fin de mes, se realizarán las sesiones o juntas correspondientes del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases esos días.

Viernes 31 de octubre de 2025

Viernes 28 de noviembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026.