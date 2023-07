¿Cuándo inician las clases del ciclo 2023-2024?

A-AA+

Las vacaciones de verano dieron inicio el pasado miércoles 19 de julio, y aunque todavía faltan varios días para el regreso a clases, es importante estar al tanto de las fechas del calendario escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Recién llegó el receso de clases correspondiente al nuevo ciclo escolar, varios alumnos de nivel básico han descansado en la comodidad de sus hogares, mientras que otros salieron de lo cotidiano para divertirse.

Cabe señalar que los estudiantes no son los únicos en disfrutar el fin de curso, sino también los docentes y padres de familia.

Por un lado, los tutores ya no se preocupan de llevar o recoger a sus hijos de la escuela, y los profesores ahora ya no tendrán que calificar exámenes ni tareas.

No obstante, el ciclo escolar 2023-2024 no sólo viene con un nuevo grado académico que será el reto de cada estudiante, sino que también vienen fuertes gastos como: la lista de útiles, los uniformes, los zapatos, las mochilas, entre otros.

Aunque este panorama es un tanto desafiante para los bolsillos de los padres, la recompensa se verá a futuro, cuando sus hijos sean todos unos profesionistas.

¿Cuándo empieza el nuevo ciclo escolar 2023-2024?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el inicio de clases será el lunes 28 de agosto.

Es esta fecha en la que nuevamente se activarán las alarmas para despertarse temprano, también resurgirán las ideas para preparar el lonche.

Si bien, ser estudiante es un reto en cualquier etapa de la vida, toda inversión de tiempo y energía tiene su recompensa. Parte importante del desarrollo profesional de una persona es el apoyo de su familia.

Por lo anterior, es recomendable marcar la fecha en el calendario para que no pase desapercibida y con ello, los estudiantes no pierdan su primer día de clases, que sin duda es uno de los más importantes en la vida estudiantil.