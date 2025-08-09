Cuando negociamos sabemos que el pueblo nos respalda: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un país libre, soberano e independiente, y que cuando tiene que negociar con algún Presidente sabe que el pueblo mexicano la respalda.

Esta declaración se da luego que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para autorizar al Pentágono usar fuerza militar para atacar a los cárteles de la droga.

"Cuando negociamos con cualquier persona, en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda, y que México para todas y todos los mexicanos es un país libre, soberano, independiente, que eso no solo está en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos", dijo en Manzanillo, Colima.

Al dar el banderazo de inicio de obra de puentes vehiculares en Colima, y acompañada por la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena), la mandataria federal afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación, el pueblo de México recuperó su dignidad y fuerza.

"Quiero decirles que, en este tiempo, dicen '¡Mucha presidenta!', pero no, lo que hay en México es mucho pueblo. En este tiempo lo que hemos demostrado es que en México hay mucho pueblo, que con la Cuarta Transformación el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza".

"Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días, la conciencia del pueblo se siente todos los días", dijo.