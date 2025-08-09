› Contrastes financieros › Asistencia forzosa

Mientras que las finanzas estatales están sufriendo este año, con afición excesiva a los préstamos quirografarios y una consecuente disminución de las calificaciones de las evaluadoras financieras, pero al mismo tiempo explota el derroche de recursos en que se ha convertido la Feria Nacional Potosina, la carencia de recursos está presentando indicios de afectar sectores sensibles.

Las denuncias de usuarios del Hospital del Niño y de la Mujer sobre las carencias, tanto de personal como de material médico, no son las primeras, pero el hecho de que se mencionen renuncias repentinas de especialistas, en detrimento de la atención de las personas que requieren atención, resulta alarmante.

Porque aún faltan los dos últimos años de esta administración y el panorama no ofrece mejoras en los ingresos del gobierno, si hasta los bancos ya empezaron a ponerle las luces amarillas a los créditos quirografarios

Habrá que ver si se recupera el rumbo en el enfoque del presupuesto, pero si en cuatro años no se adoptó el enfoque correcto, parece remoto que en la recta final, se recupere.

Ayer en la inauguración de la feria, la asistencia obligatoria de los funcionarios estatales fue una orden tajante. Desde las seis de la tarde estuvieron convocados todos.

Estaría bien que mientras que los representantes populares de los partidos políticos en diversas tribunas exijan a los adversarios el cumplimiento de sus responsabilidades, también le exijan a sus partidos el pago de las multas que les aplican las autoridades electorales.

Bueno, cuando menos los morenistas y del Panal, porque el otro partido sancionado, Conciencia Popular, ya no existe.

Los bolsillos de los potosinos, especialmente los que reciben remesas de Estados Unidos, enfrentarán meses difíciles con la caída de los envíos desde Estados Unidos.

No sólo por el impacto de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump, de por sí dañinas, sino por el tipo de cambio favorable al peso, que se “comerá” aún más, el valor de los dólares que envían los paisanos.

El destape de un esquema de fraude inmobiliario expone todo un entramado que requiere la participación de funcionarios de diversas instancias.

A ver si las autoridades se atreven a ir hasta el fondo.