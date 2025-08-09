Delegado de la FGR investigó a magistrada

Ciudad de México.- El delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, investigó a Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, por el presunto delito de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

Lo anterior, luego de que Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico de Acción Nacional en Tamaulipas, denunciara a la entonces candidata a presidenta del Tribunal de Justicia estatal el pasado 26 de abril.

Sin embargo, Tania Contreras López dijo que, ante la denuncia interpuesta por el presidente del PAN en Tamaulipas durante su campaña, la propia FGR, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos.

En documentos obtenidos por El Universal se señala que Vásquez Reyna, quien murió el 4 de agosto en un ataque del crimen organizado, investigaba el caso de denuncia contra Tania Contreras y Juan Carlos Madero Larios, consta en la carpeta de investigación FED/TAMP/REY)0000954/2025, con fecha de inicio del 26 de abril de 2025.

El 9 de mayo se recibió la denuncia suscrita por Jesús Gustavo García Rodríguez, en representación de René Cantú Galván, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas.

En la acusación se señala que Tania Contreras laboró para Juan Carlos Madero Larios como su consejera jurídica, además de establecer vínculos y relaciones con Octavio Leal Moncada, quien también fue denunciado por ser “columna armada” en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, de donde es originaria Tania.

En mayo de este año, Jesús Gustavo García Rodríguez confirmó que fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dichos delitos y los que resulten contra Tania Gisela Contreras López, Selene López Sánchez y Ricardo Arturo Barrientos Treviño.

Contreras López aclaró este viernes que el delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna no la estaba investigando, porque de hecho “la Fiscalía General de la República, a través de un Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal”.

Tania Contreras añadió que, efectivamente, fue investigada por los delitos de contrabando, delincuencia organizada, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito.