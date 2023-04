¿Cuándo pagarán la pensión del Bienestar de mayo 2023?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El próximo lunes 1 de mayo, todos los trabajadores y estudiantes gozarán de un día oficial de asueto, que se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Debido a este día feriado, los bancos no laborarán, lo que repercute en el pago de nóminas y pensiones, entre ellas las que reciben los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los beneficiarios de la pensión del Bienestar.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de mayo 2023?

Para este próximo pago, que corresponde al de mayo del 2023, el ISSSTE informó que este se realizó a partir del viernes 28 de abril, por lo que si eres beneficiario de este servicio ya debes de tener en tu cuenta la cantidad que te corresponde.

Sin embargo, no sólo los pensionados del ISSSTE deben estar pendientes del pago, también a quienes les corresponde en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el caso de estos adultos mayores, el pago se realizará el próximo martes 2 de mayo.

El Instituto señala que no es necesario que acudan a comprobar supervivencia a las ventanillas de prestaciones económicas.

¿Cuándo depositan la pensión del Bienestar de mayo 2023?

Para los adultos mayores que gozan de este programa social, que consta de 4 mil 800 pesos bimestrales, el último pago fue en marzo pasado, por lo que el siguiente se realizará en mayo.

Desde enero de este año, la Secretaría del Bienestar ha implementado días de pago conforme al orden alfabético del primer apellido del beneficiario, por lo que se prevé que en esta ocasión ocurra lo mismo y comiencen a depositar la pensión del Bienestar el 2 de mayo a quienes su primer apellido inicia con A y B.

Así quedarán los pagos según el orden alfabético:

2 de mayo: A y B

3 de mayo: C

4 de mayo: D, E y F

5 de mayo: G

8 de mayo: H, I, J, K y L

9 de mayo: M

10 de mayo: N, Ñ, O, P y Q

13 de mayo: R

14 de mayo: S, T y U

17 de mayo: V, W, X, Y, Z