Cuándo son las vacaciones de Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Navidad se ha ido y ya estamos en la espera de las próximas vacaciones de 2023, que son las de Semana Santa.

Pero antes de entrar en materia de vacaciones, es importante recordar que según lo establecido en el calendario de la SEP para el ciclo 2022-2023, el próximo viernes 27 de enero se realizará el primer Consejo Técnico Escolar en todas las escuelas de México, por lo que no habrá clases.

Para febrero, te adelantamos que el lunes 6 será un día feriado oficial, según la Ley del Trabajo en su artículo 74, en conmemoración del 5 de febrero, día de la Constitución de 1917.

De nueva cuenta, los niños de primaria y secundaria no tendrán clases el viernes 24 de febrero debido al Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio, así como descarga administrativa.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2023?

En marzo, el lunes 21 será un día feriado oficial, según la Ley del Trabajo en su artículo 74, por lo que los trabajadores podrán tomar "puente" en conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Si bien la descarga administrativa en las escuelas se realizará el 17 de marzo de 2023, los estudiantes del nivel básico no tendrán clases el viernes 31 de marzo por el Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio mensual.

Las buenas noticias se prolongas hasta abril, cuando los 24 millones de alumnos de educación básica gozarán de dos semanas de vacaciones por Semana Santa 2023. Este periodo será del lunes 3 al viernes 14 de abril, así que ve preparando tu traje de baño.