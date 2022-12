¿Cuántas vacunas contra la Influenza tiene el gobierno?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud inició la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional el pasado 3 de octubre, y detalló que su meta era aplicar 33.6 millones de vacunas, y que el objetivo es inmunizar a las personas mayores de 60 años, niñas y niños de seis a 59 meses, personal de salud, mujeres embarazadas y quienes tienen entre cinco y 59 años con factores de riesgo como inmunosupresión, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y cáncer.

Este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que los jóvenes que acuden a vacunarse contra la influenza, les quitan la oportunidad a los adultos mayores de acceder a ella.

"Lo vemos, no sólo este año es que las personas jóvenes, saludables, acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto le quita la oportunidad a quienes realmente se benefician de la vacuna contra la influenza, que es la población que he mencionado", dijo López Gatell.

No obstante, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total, y la SSa tiene una meta de aplicar 33.6 millones de vacunas hasta el 31 de marzo de 2023.

De acuerdo al Inegi, en México somos 126 millones de personas, y la edad mediana pasó de 26 a 29 años en la última década. Para 2020 el país está presentando un proceso de envejecimiento, aunque sigue siendo un país de jóvenes.