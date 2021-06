Cuánto cuesta el permiso I-94 para extender estancia de turista en EU

Debido a la pandemia causada por la Covid-19 se priorizó la seguridad de las personas que viven, trabajan o se trasladan por la frontera norte entre México y Estados Unidos. Sin embargo, en días recientes han sucedido algunos hechos que dan indicios de que esto puede cambiar.

En principio, ambos gobiernos buscan colaborar con un plan de vacunación en las ciudades de la frontera, con el fin de poder reactivar el turismo, las zonas de trabajo, entretenimiento y otras actividades buscando tener los menores riesgos posibles.

Una de las noticias que da esperanza a estos hechos es que, recientemente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reactivó los permisos I-94 que se habían suspendido desde el pasado 21 de marzo del 2020. Conoce cuánto cuesta este documento aquí en Destinos.

De manera sencilla, el permiso I-94 permite a los viajeros con visa de turista entrar a Estados Unidos, y adentrarse poco más de 40 kilómetros a partir de la frontera, o bien permanecer en el país por más de 30 días. Y estará vigente a partir del próximo 21 de junio.

"Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación, el 21 de marzo. Ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza. Las medidas estarán vigentes hasta el 21 de junio de 2021", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Qué es el formulario I-95?

El formulario I-94 (Registro de Entrada y Salida) y el formulario I-94W (Registro de Entrada y Salida/"Visa Waiver Program") son comprobantes que se utilizan para registrar la entrada y salida de los visitantes extranjeros a Estados Unidos.

No obstante, no todas las personas que ingresan a Estados Unidos tienen que completar los formularios en papel, por ejemplo, si llegaron por mar o aire (es decir, en barco o avión, respectivamente) ese proceso se lleva a cabo, en la mayoría de ocasiones, por las mismas compañías aéreas o las navieras.

El proceso al ingresar a Estados Unidos es así: un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, sigla en inglés) revisará cada pasaporte y generará un comprobante electrónico de entrada. El oficial pondrá un sello en el documento indicando la fecha de admisión, tipo de admisión y la fecha hasta la que puede permanecer en Estados Unidos.

Si se viaja por tierra será necesario completar la solicitud electrónica del permiso I-94 o I-94W, y, cuando el turista salga de Estados Unidos, deberá entregar dicho formulario en papel para cumplir de forma adecuada con este proceso.

Para solicitar este permiso, los interesados pueden iniciar su trámite a través de la aplicación CBP One mobile que está disponible en Google o Apple Store, ya que es una forma de ahorrar tiempo y simplificar papeleos.

El costo que se debe pagar por este permiso I-94 es de seis dólares, mismo que se puede pagar en la app. Las formas de pago son tarjeta de crédito, débito o PayPal, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En este sitio es posible solicitar el permiso I-94 hasta siete días antes de tu viaje. Se revisará el historial de visitas pasadas, mientas que el usuario podrá verificar el vencimiento de su permiso electrónico desde su dispositivo móvil.