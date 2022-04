¿Cuántos votos necesita AMLO para "ganar" revocación?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- El próximo 10 de abril 2022, los ciudadanos podrán participar en un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza, es decir la revocación de mandato.

El ejercicio fue promovido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y según algunos analistas políticos busca medir el pulso de la popularidad del mandatario.

En la boleta vendrá una pregunta para que los ciudadanos elijan o no la revocación de mandato.



---¿Cuál es la pregunta de revocación de mandato?

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Posteriormente son dos opciones las de respuesta que se presentan: "que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza", o, "que siga en la Presidencia de la República".

Cuando la jornada electoral termine, a las 18:00 horas del domingo 10 de abril, los funcionarios de casilla y el INE realizarán un conteo rápido y posteriormente, harán el cómputo total.



---Revocación de mandato: vinculante o no

Para que el ejercicio sea vinculante, la consulta del domingo 10 de abril debe contar con la participación de 37 millones 129 mil 287 ciudadanos, es decir el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores.

En caso de que no se junte el 40% de la lista nominal, los resultados de la consulta de Revocación de Mandato no tendrán ninguna validez.

Si el 40% de la lista nominal votó porque se le revoque el mandato, el Presidente deberá hacerlo, según la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular.

En caso de que ese 40% vota porque siga en la Presidencia, así será.