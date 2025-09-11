Cuarenta años de refrescos enfermaron a México, alerta la Secretaría de Salud

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- En apenas 40 años, México pasó de ser una población "sana" a una "enferma", advirtió este jueves Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud, al presentar un balance sobre el impacto del consumo de bebidas azucaradas en la salud pública.

Clark explicó en conferencia presidencial desde Palacio Nacional que en la década de 1980 menos del 10 % de los adultos padecía obesidad, pero hoy casi tres de cada cuatro mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Además, la diabetes pasó de menos de dos millones de casos a afectar al 18 % de la población adulta, es decir, a más de 20 millones de personas.

El funcionario destacó que la hipertensión, que antes era marginal, hoy afecta a uno de cada tres adultos, y que las muertes por enfermedades del corazón se triplicaron: en 1980 eran 60 de cada 1.000 defunciones, frente a las 163 actuales.

"Esta crisis no era inevitable, es una crisis asociada a la epidemia del consumo de refrescos y comida chatarra en nuestro país", sentenció.

Clark alertó que estas enfermedades ya representan una carga insostenible para el sistema de salud mexicano. Cada año, cerca de 100.000 personas requieren diálisis o hemodiálisis, tratamientos que implican conectarse tres veces por semana a una máquina para seguir con vida, con un costo promedio de 415.000 pesos anuales (unos 20.750 dólares) por paciente.

En conjunto, México destina cerca de 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) al año para atender las consecuencias médicas del sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión.

El funcionario añadió que el 40 % de las consultas en unidades de medicina familiar del IMSS están relacionadas con estos padecimientos.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial de la Secretaría de Salud

El consumo de refrescos como detonante

México es el mayor consumidor mundial de refrescos, con un promedio anual de 166 litros por persona.

"Un envase de 600 mililitros contiene quince cucharadas de azúcar", ejemplificó Clark, al señalar que las bebidas azucaradas son la primera fuente de azúcar en la dieta nacional y un "motor silencioso" de enfermedades crónicas.

Según datos oficiales, el consumo excesivo de refrescos y comida chatarra provoca cada año 27.000 amputaciones por complicaciones diabéticas.

Además, la diabetes se consolidó como la segunda causa de muerte en México, con casi 100.000 fallecimientos anuales.

Clark advirtió que, de no revertirse la tendencia, el sistema de salud "no será capaz de soportar la carga" en el mediano y largo plazo.

Por ello defendió medidas como el aumento al IEPS a bebidas azucaradas dentro del paquete económico 2026, cuyo objetivo es reducir el consumo y "doblar la curva" de estas enfermedades.