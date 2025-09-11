logo pulso
Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club

La Liga de Chipre presumió en sus redes sociales la incorporación del veterano arquero tricolor

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 10:40 a.m.
A
Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club

La eterna espera de Guillermo Ochoa llegó a su fin. El guardameta de 40 años al fin firmó con un club, en busca de mantenerse en ritmo de juego de cara a la Copa Mundial del 2026.
El histórico portero de la Selección Mexicana seguirá en el futbol de Europa. El AEL Limassol de la liga de Chipre presumió en sus redes sociales la incorporación del veterano arquero tricolor.
El conjunto que actualmente ocupa la séptima posición del campeonato chipriota destacó a Ochoa como "uno de los mejores guardametas de la era moderna" en la publicación en donde anunciaron su fichaje. El AEL Limassol será el octavo club en la carrera del tapatío.
La firma del ídolo americanista se da luego de las declaraciones de Javier Aguirre en donde aseguró que sin equipo y ritmo de juego, Ochoa no iría a la Copa del Mundo.

SLP

El Universal

La Liga de Chipre presumió en sus redes sociales la incorporación del veterano arquero tricolor

