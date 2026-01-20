logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cuaresma 2026: Comienza con el Miércoles de Ceniza y sus tradiciones

El Miércoles de Ceniza 2026 marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de preparación en la Iglesia Católica

Por El Universal

Enero 20, 2026 02:08 p.m.
A
Cuaresma 2026: Comienza con el Miércoles de Ceniza y sus tradiciones

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario de la Iglesia Católica. Esta fecha señala el comienzo de un periodo de 40 días que antecede a la Semana Santa y a la Pascua.

Durante la Cuaresma, se promueven prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, entendidas como acciones de preparación para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En 2026, el Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero. Ese día inicia formalmente la Cuaresma, la cual concluye en el Jueves Santo, cuando comienza el Triduo Pascual.

De acuerdo con Catholic.net, el uso de la ceniza tiene antecedentes en prácticas antiguas. En la tradición judía, cubrirse con ceniza era una forma de expresar arrepentimiento y penitencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En relatos bíblicos como el de los ninivitas, la ceniza aparece como un símbolo de conversión. Esta práctica fue retomada por los primeros cristianos. En los primeros siglos de la Iglesia, quienes buscaban recibir el Sacramento de la Reconciliación colocaban ceniza sobre su cabeza como parte del proceso previo al Jueves Santo.

La ceniza del Miércoles de Ceniza se obtiene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos. Según información del Vaticano, desde el siglo XII se estableció la costumbre de quemar los ramos bendecidos del año anterior para producir la ceniza utilizada en esta celebración.

Estas palmas son bendecidas, rociadas con agua bendita y, en algunos casos, mezcladas con incienso antes de ser quemadas. Este proceso conecta la Cuaresma con los hechos recordados durante la Semana Santa.

Durante la ceremonia, el sacerdote impone la ceniza en la frente de los fieles en forma de cruz y pronuncia frases como: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" o "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás", expresiones tomadas de la Biblia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuaresma 2026: Comienza con el Miércoles de Ceniza y sus tradiciones
Cuaresma 2026: Comienza con el Miércoles de Ceniza y sus tradiciones

Cuaresma 2026: Comienza con el Miércoles de Ceniza y sus tradiciones

SLP

El Universal

El Miércoles de Ceniza 2026 marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de preparación en la Iglesia Católica

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel
Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel

SLP

El Universal

Accesos no autorizados comprometen la seguridad de la cuenta de Claudia Curiel en la Secretaría de Cultura.

Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX
Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX

Estudiantes de Universidad del Bienestar Protestan en CDMX

SLP

El Universal

Un grupo de estudiantes de la Universidad del Bienestar bloquea vialidad en CDMX en protesta por cambio de sede.

México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios
México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios

México traslada a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios

SLP

El Universal

Autoridades mexicanas entregaron a capos a Estados Unidos en un operativo coordinado.