Cuartelazo en convocatoria de dictaminen de reforma eléctrica: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La convocatoria para que las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales se constituyan en Comisiones Unidas, a fin de iniciar con el dictamen de la reforma eléctrica, es un "albazo" y un "cuartelazo" denunció el vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Triana.

Así lo sostuvo, a pesar de que el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, afirmó que hay voluntad de la coalición legislativa de Va por México, y recordó que el acuerdo inicial era que se dictaminara después de las elecciones.

"No va acorde con lo que hemos venido diciendo de llevar un proceso pausado de análisis y discusión, la idea era tratar esto sin prisas y parece que ya les entró la prisa, estamos inconformes y lo más grave de todo es que quieren sacarlo prácticamente terminando su revocación de mandato", advirtió.

Este miércoles, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, Manuel Rodríguez y Juan Ramiro Robledo, ambos de Morena, circularon la convocatoria para constituirse en Comisiones Unidas, a fin de iniciar con el dictamen de la reforma eléctrica.

El documento en poder del EL UNIVERSAL, cita a las juntas directivas a las 9:00 horas de hoy, para posteriormente pedir a los integrantes asentarse en sesión permanente.

"Las Presidencias de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía convocarán a reunión ordinaria permanente y en modalidad semipresencial, para iniciar el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa del Ejecutivo Federal, con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", se lee en el documento.

El acuerdo, también ordena a las Presidencias de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, incorporar las propuestas, opiniones o iniciativas diversas que derivaron del Parlamento Abierto de la Reforma Energética.

"Aprobado el proyecto de Dictamen, si fuera el caso, dada la naturaleza de la Iniciativa de Reforma Constitucional, la discusión de las reservas en lo particular se hará en el Pleno de la Cámara de Diputados.

"Lo anterior, sin menoscabo del derecho de las y los legisladores de llevar el debate hasta que el asunto se encuentre suficientemente discutido, en cuyo caso se procederá de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados", se indica en la convocatoria.

De igual forma se advierte que el dictamen será turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al respecto, Manuel Rodríguez reconoció que la instalación de las Comisiones Unidas "marcará formalmente el inicio de los trabajos de dictaminación de esta trascendental reforma".

"Estamos haciendo todo lo necesario para avanzar al ritmo que los ciudadanos requieren, porque la tarifa eléctrica barata que exigen millones de ciudadanos no espera", indicó.

Jorge Triana, quien también es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que el acuerdo está plagado de irregularidades.

"Se necesita que la votación sea presencial y eso no se está estableciendo, se necesita mayoría calificada y no se está estableciendo, no se nos está convocando con el tiempo debido, dan prácticamente escazas dos semanas para analizarlo, para presentar contra propuestas, se nota la prisa, es un cuartelazo, es una redada que no fue consensuada y que de ninguna manera habla de que se quiera abrir a las voces y a la pluralidad", concluyó.