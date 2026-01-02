Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

Un accidente carretero en el que participaron un automóvil Ford, un tráiler y una pipa dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y dos lesionadas.

El choque se registró este viernes en el kilómetro 36 de la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza.

De acuerdo con el reporte inicial, las cuatro personas fallecidas viajaban en un vehículo Ford, el cual se incendió tras el impacto, sin que sus ocupantes pudieran salir.

Los operadores del tráiler y de la pipa recibieron atención de emergencia en el lugar; uno de ellos fue trasladado a un hospital de Ciudad Victoria.

Debido al accidente, así como a los trabajos de atención y las diligencias del personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, encargados de dar fe de los cuatro cuerpos, la circulación vehicular fue desviada por un costado de la carretera.