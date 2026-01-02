logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

El accidente involucró a un auto, un tráiler y una pipa en el kilómetro 36.

Por Redacción

Enero 02, 2026 06:38 p.m.
A
Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

Un accidente carretero en el que participaron un automóvil Ford, un tráiler y una pipa dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y dos lesionadas.

El choque se registró este viernes en el kilómetro 36 de la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza.

De acuerdo con el reporte inicial, las cuatro personas fallecidas viajaban en un vehículo Ford, el cual se incendió tras el impacto, sin que sus ocupantes pudieran salir.

Los operadores del tráiler y de la pipa recibieron atención de emergencia en el lugar; uno de ellos fue trasladado a un hospital de Ciudad Victoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido al accidente, así como a los trabajos de atención y las diligencias del personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, encargados de dar fe de los cuatro cuerpos, la circulación vehicular fue desviada por un costado de la carretera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza
Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza

SLP

Redacción

El accidente involucró a un auto, un tráiler y una pipa en el kilómetro 36.

CFE restablece casi en su totalidad servicio tras sismo en Guerrero
CFE restablece casi en su totalidad servicio tras sismo en Guerrero

CFE restablece casi en su totalidad servicio tras sismo en Guerrero

SLP

El Universal

El sismo afectó a más de 688 mil usuarios.

FGR extrae caja negra tras descarrilamiento del Tren Interoceánico
FGR extrae caja negra tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

FGR extrae caja negra tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

SLP

El Universal

Autoridades federales continúan peritajes y diligencias

Sismo en Guerrero deja una mujer muerta y daños en viviendas
Sismo en Guerrero deja una mujer muerta y daños en viviendas

Sismo en Guerrero deja una mujer muerta y daños en viviendas

SLP

El Universal

El epicentro fue en San Marcos; se reportan cientos de casas afectadas y personas lesionadas.