Cuauhtémoc Blanco acusa persecución política de diputados

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó una embestida política al interior del Congreso de Morelos cuyo objetivo es destituir a la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Poder Legislativo, América López Rodríguez, lo cual calificó como una "venganza política".

Son cuatro diputados, dijo, los que tienen "intereses muy fuertes" e impulsan la salida de López Rodríguez; son los mismos a quienes ella ha señalado porque no salen "bien las cuentas" en la revisión de sus gestiones como presidentes municipales en el pasado trienio, subrayó.

El pleno legislativo aprobó el dictamen inherente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley Orgánica para el Congreso del Estado Morelos, el cual faculta al Congreso para remover al auditor general de la ESAF, y establece que la substanciación del procedimiento correrá a cargo de la comisión calificadora, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios y dará inicio con una denuncia o una queja, esta comisión podrá decretar la suspensión provisional del cargo de la persona sujeta al procedimiento.

En ese contexto, el gobernador afirmó que el Gobierno de Morelos está tranquilo porque se ha manejado de manera transparente, y recordó que el nombramiento de América López no fue una imposición, sino una elección realizada por la pasada Legislatura local.

Cuauhtémoc Blanco lamentó que el resto de las y los legisladores que votaron esa decisión se dejen llevar y caigan en el juego del presidente de la Mesa Directiva y del presidente de la Comisión de Hacienda. Sin citar los nombres, se refirió a las legisladoras de Morena, Macrina Vallejo, y de Morelos Progresa, Marguis del Rayo Salcedo, quienes primero votaron en abstención, pero ante el acoso de sus compañeras del PT y Morena, cambiaron el sentido de su voto; sin el mismo no se hubieran logrado los sufragios necesarios para la adecuación de la Ley Orgánica. El dictamen adiciona un título a la Ley Orgánica en el que se establecen de manera clara y precisa las disposiciones correspondientes a efecto de observar el debido proceso legal en la remoción del titular de la ESAF. Y observa que se cumpla con el otorgamiento de la garantía de audiencia que en su favor establece en tal supuesto, el artículo 79 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos.