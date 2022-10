Cubrebocas deja de ser obligatorio

Ciudad de México.- El Comité de la Nueva Normalidad, formado por las secretarías de Salud (Ssa), Economía (SE), Trabajo y Previsión Social (STPS), y el IMSS, estableció que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en los centros de trabajo a nivel nacional, que la vacunación contra el Covid-19 no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales y tampoco se les podrá pedir una prueba.

El comité también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y filtro sanitario.

En el caso del cubrebocas, señaló que ya no es obligatorio su uso en espacios cerrados o abiertos, sólo recomendable; no obstante, existen consideraciones donde sí sugiere su uso: “A las personas que decidieron no vacunarse y como inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento, y en lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico”, especificó el comité.

Sin embargo, especialistas consideran que estas recomendaciones son inapropiadas ante la llegada de nuevos virus respiratorios estacionales.

“Los médicos avanzamos en dirección contraria al gobierno. Aunque emitamos recomendaciones con bases científicas para proteger la salud de la población, ellos las refutan de forma irresponsable”, subrayó el doctor Héctor Rossete.

Explicó que el riesgo de que una nueva ola impacte al país por el relajamiento en las medidas sanitarias es alto.

El infectólogo Alejandro Macías señaló que aunque en los lineamientos existen sugerencias usar cubrebocas a las personas que decidieron no vacunarse, es irresponsable apelar a que cada quien continúe con las medidas por su voluntad.