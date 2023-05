Cuerpo hallado en Guerrero es de Lesly Martínez, confirman familiares

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de la CDMX informó que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en Guerrero, corresponde al de la joven Lesly Martínez, de acuerdo a los familiares.

No obstante, por protocolo se llevan a cabo los exámenes de genética respectivos.

Este martes 16 de mayo del 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que localizaron el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Lesly Martínez, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa en Guerrero.

Por ello, personal de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) entabló contacto con familiares de la joven, a fin de notificarles sobre el hallazgo y realizar los estudios de ADN correspondientes.

Lesly Martínez Colín, de 30 años, desapareció cuando salió en compañía de su exnovio, Alejandro Alberto Martínez Triana en un auto Mazda rojo, con placas RCZ-697-B. Ambos se dirigían a Morelos y después ya no se supo nada de ellos, de acuerdo con Gabriela Colín, mamá de la mujer desaparecida.

Aunque cámaras de vigilancia captaron por última vez a la joven en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, diversas publicaciones en redes sociales de su familia apuntan a que su última conexión fue en Jojutla, Morelos.

Lesly Martínez Colín avisó a su familia la noche que se extravió, que ya regresaba a su casa en la alcaldía Álvaro Obregón, y después, hizo llamadas en las que no se escuchaba nada.

Ante la nula respuesta de la joven, los familiares de Lesly y Alejandro denunciaron la desaparición de ambos en la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuyas autoridades se vincularon con su similar de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar su búsqueda.

La ficha de ambos fue subida a redes sociales por las autoridades de la CDMX y Morelos.

Sin embargo, días después se daría un giro en las investigaciones, pues uno de los involucrados en la desaparición de la joven sería su exnovio. Y ahora sería buscado por desaparición forzada.

El 11 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda en contra de Alejandro Alberto "N" por el delito de desaparición cometida por Particulares en agravio de Lesly Martínez.

Hasta el 10 de mayo, Alejandro era considerado junto con Lesly, su expareja, como desaparecido en el estado de Morelos desde el 30 de abril cuando viajaban de la CDMX al lago de Tequesquitengo, ubicado en el municipio de Jojutla, sur del estado.