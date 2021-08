Cuestiona Morena presupuesto al INE

La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionó la proyección presupuestaria que el órgano autónomo hizo para el ejercicio de revocación de mandato que se contempla realizar en marzo de 2022.

La Comisión Temporal de Presupuesto, a cargo del consejero Jaime Rivero, tiene listo el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del INE para 2022. En éste, se establece la petición, al Congreso, de 3 mil 830.45 millones de pesos para que en caso de que se lleve a cabo poder organizar y realizar con éxito el ejercicio.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, cuestionó por qué se pide tal cantidad si en 2021 se llevó a cabo una consulta popular con poco más de 500 millones de pesos y apenas 57 mil mesas receptoras de opinión. Sugirió la necesidad de que se revise la proyección de gasto. "No quisiéramos pensar que se va al tope máximo de presupuestación", dijo.

La consejera electoral Claudia Zavala cuestionó al morenista si cree que una revocación de mandato y una consulta popular son ejercicios similares. La respuesta que obtuvo es que sí son diferentes, con logísticas distintas, pero con presupuestos que pueden ser equiparables.

El consejero Ciro Murayama subrayó que es importante tomarse en serio el ejercicio de revocación de mandato, porque se trata de una actividad en la que cabría la posibilidad de un cambio de titular del Ejecutivo federal. "No es un juego, está en riesgo la estabilidad política, económica y social del país, por ello no podemos improvisar", advirtió.

El consejero José Roberto Ruiz advirtió que el ejercicio de revocación de mandato es casi como organizar una elección presidencial.