Cuestionan a AMLO sobre el "diésel especial no contaminante" para Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio "una buena noticia" e informó que el Tren Maya, de Palenque a Chetumal, funcionará con "diésel especial no contaminante".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mostró la ruta del Tren Maya refirió que este hidrocarburo será producido en la Refinería de Dos Bocas, que dijo, estará lista a mediados de 2023.

"De Palenque hasta Chetumal, el Tren va a funcionar con un diésel especial no contaminante. Por eso hablo de una buena noticia porque es un diésel que se va a importar de la Refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren.

"De bajo contenido en azufre, no contaminante; sino ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se va a utilizar en todo; la Península y todo lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco", describió López Obrador.

Agregó que el Tren Maya, "de Mérida a Cancún, Tulum, Chetumal, es eléctrico".

Preguntan a AMLO cuál es el "diésel especial no contaminante" que anunció para el Tren Maya

A través de redes sociales, usuarios preguntaron al presidente López Obrador cuál es el "diésel especial no contaminante" que anunció en la mañanera.

El expresidente Felipe Calderón expresó: "Ver para creer".

"De los creadores de ´para el Tren Maya no vamos a talar un solo árbol´ ahora nos llega el cuento del ´Diesel no contaminante´", expresó el caricaturista Antonio Graci Nieto.

"Somos unos GENIOS! Ahora porque no damos ese "diésel especial no contaminante" al mundo? seria el fin del calentamiento global...", expresó la usuaria @GeNeCZ89.

"Mentira, ese diésel especial NO contaminante solo se produce en Wakanda", escribió @szambranof.