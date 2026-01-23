Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la entrega de Ryan Wedding, ciudadano canadiense, al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), al considerar que dicha acción vulneró el marco legal vigente y se realizó sin la debida transparencia institucional.

La senadora Claudia Anaya señaló que, si bien existe respaldo a la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, resulta preocupante la opacidad con la que, dijo, se ha manejado este tipo de casos por parte del gobierno mexicano.

La legisladora sostuvo que deben respetarse los procedimientos, las leyes y los acuerdos establecidos para la extradición de cualquier persona, incluidos delincuentes sentenciados o presuntos responsables de delitos. De acuerdo con su postura, el cumplimiento del marco jurídico es una condición indispensable para legitimar la cooperación internacional.

Anaya criticó la entrega de lo que calificó como una nueva "ofrenda" del gobierno mexicano de dos delincuentes más, un hecho que, subrayó, ocurrió incluso con la presencia personal del director del FBI, Kash Patel, en territorio nacional.

Afirmó que el Senado debería solicitar un informe detallado sobre el fundamento legal que ha permitido la entrega de más de 100 presuntos capos del crimen organizado al gobierno de Estados Unidos. A su juicio, el Poder Legislativo ha quedado relegado en decisiones que tienen implicaciones directas en materia de soberanía y política exterior.

Insistió en que la cooperación bilateral es positiva, pero advirtió que el Senado no ha recibido información suficiente sobre la incursión de aeronaves extranjeras en territorio nacional ni sobre el sustento jurídico del traslado de estas personas.

Asimismo, cuestionó que se permitiera que un ciudadano canadiense fuera llevado desde México por el FBI, al considerar que este procedimiento debió consultarse previamente con el gobierno de Canadá, conforme a los principios del derecho internacional y la cooperación consular.

La legisladora aseguró que, en este proceso, ya se rompieron los protocolos y la legalidad, y que en medio de la opacidad se ha ocultado información al Senado de la República.

Finalmente, recordó las contradicciones del gobierno federal en torno al avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizó en Toluca, sobre el cual no se ha aclarado si transportó a marinos mexicanos o a personal civil para labores de adiestramiento.