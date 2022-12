Cuestionan propuesta de evaluadores para consejeros del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que no fueron consultados para elegir a María del Socorro Puga Luévano y a Ernesto Isunza Vera para integrar el Comité Técnico de Evaluación, que estará encargado de evaluar a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Estas designaciones se hicieron en total opacidad y sin enterar a ninguna de las personas integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, contraviniendo su propios lineamientos", señalaron mediante un comunicado.

Determinaron que es indispensable que las personas propuestas cumplan con un perfil e imparcialidad político-partidista "que esa alta responsabilidad demanda y de no ser así, la CNDH reemplace dichas designaciones por las personas idóneas".

Además, Socorro Puga Luévano es militante de Morena desde el 9 de enero de 2014, se registró en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, según el Padrón Oficial de Militantes, y fue candidata a regidora en dicho municipio; y su hermana fue presidenta de ese partido en Nuevo León, denunció la senadora Kenia López.

"Con una agenda claramente a favor de Morena, y en contra de los partidos políticos de oposición, tal como se desprende de sus publicaciones en redes sociales, y de las participaciones que ha tenido en distintos espacios, claramente es una persona que comulga con el gobierno en turno", explicó la senadora panista.

Señalaron que el 15 de diciembre se enteraron al preguntarle a uno de los consejeros, durante la 413 sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CNDH.

Refirieron que no hubo máxima publicidad ni apertura para elegir a Puga Luévano y a Isunza Vera. "Si las personas consejeras no hubiésemos exigido poner el tema en la mesa en nuestra sesión, nos habríamos enterado por los medios de comunicación", afirmaron.

Los consejeros Adalberto Méndez López, Tania Espinosa Sánchez, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López Gerorgina Diédhiou Bello y Ángel José Trinidad Zaldívar firmaron el comunicado.