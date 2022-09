Cuestionan "recomendaciones" de GN sobre comentarios de redes

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Guardia Nacional compartió una serie de "recomendaciones" para el uso de redes sociales, porque "es importante cuidar la información que compartimos para no vulnerar la seguridad de otras personas".

La Guardia Nacional, a cargo del comandante Luis Rodríguez Bucio, planteó analizar si los comentarios o publicaciones en redes podrían afectar a alguien y convivir y comunicar sin faltar el respeto a los demás.

"Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real", advirtió la institución de seguridad.



Cuestionan "recomendaciones" de la Guardia Nacional sobre uso de redes

Ante las "recomendaciones" que hizo la Guardia Nacional, usuarios de redes sociales cuestionaron si se amenazaba la libertad de expresión.

"Aquí la Guardia Nacional amenazando la libertad de expresión, con un pronunciamiento sobre las redes sociales que no le corresponde. Pero sigan celebrando la militarización sin calibrar sus implicaciones", escribió la politóloga Denise Dresser.

Manuel Clouthier, exdiputado federal, expresó: "Y por qué no le dicen eso a López Obrador para que no lo haga en sus mañaneras , ya que es un irrespetuoso y un irresponsable !".

"¿Que tiene que hacer la Guardia Nacional publicando esto? ¿Es recomendación o amenaza?", señaló el comunicador José Ramón San Cristóbal.

"¿Será que ahora se quiera acallar la verdad y la voz ciudadana al denunciar la ilegalidad y los daños ambientales y de DDHH?", señaló el usuario de Twitter Guillermo DChristy.

"Esto no es militarización ni coerción a la libertad de expresión. La violencia digital es real y este ámbito también es tarea de la Guardia Nacional", defendió la usuaria Sylvia Zapata.