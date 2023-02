Culpabilidad de García Luna evidencia narcoestado, asegura Ricardo Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL). - El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila afirmó que: "(...) La declaratoria de culpabilidad contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, puso en evidencia la existencia de un narco Estado en sexenios pasados.

En entrevista, aseguró que el veredicto del jurado hace quedar mal a México en el mundo porque, García Luna fue el funcionario más importante en materia de Seguridad.

"El veredicto del jurado ya lo declaró culpable, pero yo he dicho y sostengo que no se puso en el banquillo de los acusados a un hombre, a un funcionario, a una persona, sino a un Estado nacional. Me da mucha tristeza que haya habido y este en evidencia un narco Estado", expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que el exfuncionario tuvo que haber sido juzgado en México, si hubiera justicia en nuestro país.

Advirtió que en la justicia mexicana hay vacíos y un déficit, porque no vio nada y tuvo que ser la justicia de otro país la que nos ponga en evidencia.

"Hay omisión de la Fiscalía y hay omisión del Poder Judicial. Hay, me temo, en el Poder Judicial, complicidades, corrupción y pago de silencios o de no vinculación a proceso de personas que han cometido delitos graves, como es el caso", denunció.

Ricardo Monreal indicó desconocer si el caso García Luna salpicará al expresidente Felipe Calderón, pero consideró que sí debe haber otros exfuncionarios implicados.

"No lo sé y no me quiero adelantar a ningún tipo de pronósticos ni tampoco de acusaciones. Para mí no va conmigo acusar o condenar a priori o temerariamente en contra de una persona; yo creo en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia y no voy a salirme de eso. Creo en el Estado de derecho. Creo en los gobiernos de leyes, entonces vamos a esperar qué sucede en los próximos días", apuntó.