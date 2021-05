Da Gobierno de CDMX luz verde para conciertos presenciales

Tras permanecer cuatro semanas consecutivas en semáforo amarillo, el gobierno de la Ciudad de México, da luz verde para el regreso de conciertos presenciales en palcos separados.

Tras más de un año de haberse cancelado todos los conciertos presenciales en la Ciudad de México, nuevamente tendrán la oportunidad de empezar a realizarse al aire libre con un aforo máximo de 25%, así lo dio a conocer José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), durante la conferencia de prensa virtual del gobierno capitalino.

"También vamos a iniciar con conciertos en palcos separados, hace tres semanas anunciamos eventos deportivos al aire libre con presencia del 25%, ahora a partir del 15 de junio se podrán hacer conciertos en espacios abiertos, por ejemplo, el Autódromo o los espacios de la Ciudad que pueden ofrecer conciertos masivos...", comentó.

El regreso será a partir del próximo 15 de junio en lugares que estén destinados para la realización de eventos masivos como por ejemplo, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Foro Sol.

Los Estadios quedan prohibidos por el momento para realizar conciertos, estos sólo tienen la autorización de utilizarse para eventos deportivos.

"En este caso el público asiste en palcos separados, el máximo puede ser de ocho personas por palco, pero también puede haber palcos de cuatro o de seis, entonces cuando uno vaya a un concierto puede ir con personas con las que ya convive y esto lo que garantiza es que personas que ya son convivientes estén juntas en este palco y las que no puedan tener esta separación de dos metros entre palco y palco", señaló.

Entre las medidas a seguir son las siguientes:

-Eventos solo en recintos al aire libre, excepto estadios (estos solo son para eventos deportivos, por el momento)

-Uso obligatorio del sistema QR por secciones

-Uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo para asistentes y personal

-Grupos máximo de ocho personas por palco

-Sana distancia en puntos de concentración: baños y venta de alimentos

-Entrada y salida escalonada de asistentes y personal, filtro sanitario

-Todo el personal que participe en la organización deberá tener una prueba negativa de antígenos con toma menor a 72 horas

-Para los palcos en zonas generales: Máximo ocho asistentes (un solo núcleo de asistentes), separación de 2 metros entre cada espacio, promover la venta de alimentos directamente en la sección para evitar aglomeraciones y no se podrán reunir personas fuera de estos espacios.

Aunque en algunos estados del país, con semáforo color verde, ya se están haciendo eventos presenciales, en la Ciudad de México sólo se había dado el permiso de hacerlos en un formato de autoconciertos, en donde algunas empresas como Ocesa arrancaron con una serie de shows

"Estamos muy contentos, por fin vemos la luz al final del túnel y ha sido todo un tema, desde hace 14 meses aproximadamente, nos pusieron un freno de mano para hacer lo que mejor sabemos y a lo que nos dedicamos que es juntar gente y la pandemia justo no lo permitió y bueno tuvimos que detener todo, y así hemos pasado todo este año, tratando de reinventarnos, de evolucionar, de ver de qué forma nos adaptamos la forma de consumir entretenimiento", comenta a EL UNIVERSAL Armando Calvillo vocero de Ocesa.

"Estamos muy contentos, por fin vemos la luz al final del túnel y ha sido todo un tema, desde hace 14 meses aproximadamente, nos pusieron un freno de mano para hacer lo que mejor sabemos y a lo que nos dedicamos que es juntar gente y la pandemia justo no lo permitió y bueno tuvimos que detener todo, y así hemos pasado todo este año, tratando de reinventarnos, de evolucionar, de ver de qué forma nos adaptamos la forma de consumir entretenimiento", comenta a EL UNIVERSAL Armando Calvillo vocero de Ocesa.