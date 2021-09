Damnificados ven nulo apoyo en Ecatepec

Los damnificados de la tormenta del lunes de varias colonias del municipio de Ecatepec todavía están a la espera de ayuda, porque en algunos lugares el agua y lodo no han sido extraídos de las viviendas.

Las protestas se multiplicaron este miércoles en distintos sitios. En la autopista México-Pachuca, a la altura del Frontón de Santa María Tulpetlac, en el sentido hacia la Ciudad de México, cerraron la circulación durante más de dos horas para exigir que retiraran el agua de viviendas y calles que desde la tarde-noche del lunes se encuentra estancada.

"Tenemos 72 horas sin apoyo estatal. No hay soluciones a nuestras peticiones", decía una de las pancartas que exhibieron.

"El gobernador Alfredo del Mazo no nos escucha, ni nos ayuda. La inundación fue desde la tarde del lunes, ya es miércoles y no ha venido a recorrer las colonias para que vea cómo estamos, qué insensibilidad la de él", denunció Víctor Ramírez, de San Pedro Xalostoc.

Los inconformes colocaron piedras, ramas y algunos de los muebles que perdieron durante la tormenta del lunes para que las brigadas de los tres niveles de gobierno acudan a su comunidades. Después de las 14:30 horas liberaron la carretera de peaje.

Por el cierre se formó una kilométrica fila de vehículos en dirección a la capital de país.

También, en la avenida Central y Boulevard de Los Teocallis, en Ciudad Azteca, otros afectados cerraron la circulación para exigir ayuda por los daños que han sufrido en su patrimonio.

Otros habitantes se apostaron en la avenida Central, a la altura de Plaza Aragón, con la misma exigencia. En la avenida Central, en la zona de Palomas, otros vecinos bloquearon la vialidad e impidieron que transitaran los camiones articulados de la Línea 1 del Mexibús.

"Necesitamos ayuda para sacar el agua de nuestra viviendas, aquí seguimos inundados. Hemos perdido nuestras cosas, refrigerador, sala y enseres; hay muchas viviendas así y el nivel del agua no baja. No tenemos luz, no podemos cocinar y no hemos comido; necesitamos ayuda de las autoridades", dijo Javier Conde, uno de los habitantes.

Panorama

El gobierno local informó que maquinaria pesada, vehículos de carga y personal trabajan en 23 colonias del municipio que resultaron afectadas

El alcalde Fernando Vilchis dio a conocer que las cinco comunidades con mayores daños son Polígonos 2, Alborada de Aragón, La Esperanza, Santa María Tulpetlac y San Andrés de la Cañada, por lo que el gobierno municipal inició acciones para atender la situación, en conjunto con autoridades federales y estatales.

Se destinarán 39 toneladas de asfalto para bachear avenida Central y vía Morelos, además de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional participarán, en coordinación con el DIF municipal, en la entrega de alimentos que proporciona el gobierno del Estado de México para los damnificados.

Mario Luna Escanamé, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Sapase), dijo que los cárcamos ya bajaron su nivel y se espera que en las próximas horas disminuyan para desalojar el líquido acumulado, por lo que mantienen un monitoreo permanente en los canales y barrancas que existen en el ayuntamiento para descartar riesgo de desbordamiento.