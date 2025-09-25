logo pulso
Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Cemex, entre las empresas con mejor reputación en México

Dan 12 años de cárcel a "El Chombo", jefe de Los Zetas

Septiembre 25, 2025 02:56 p.m.
Dan 12 años de cárcel a El Chombo, jefe de Los Zetas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- David Solórzano Ortiz, "El Chombo", quien fuera jefe de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala, fue sentenciado a 12 años seis meses de prisión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

"El Chombo" fue detenido en Guatemala, donde estuvo preso, y después, en abril de 2016, el gobierno guatemalteco lo entregó en extradición a las autoridades mexicanas, quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión.

Tras diversos procedimientos y determinaciones judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas necesarias para que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México con sede en Toluca, sentenciara a Solórzano Ortiz a 12 años seis meses de prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano y además le impusiera multa de 157 mil 698 pesos con 80 centavos.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, David Solórzano Ortiz, "El Chombo", era líder de "Los Zetas" con centro de operaciones en Guatemala y los estados de Chiapas y Tabasco, donde se encargaba del tráfico de drogas para dicho grupo criminal.

En agosto de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito lo sentenció a 28 años de cárcel por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y acopio de armas.

Se le acusó que, desde el estado de Tabasco, se encargaba del tráfico ilícito de drogas y armas de Guatemala a México.

Dan 12 años de cárcel a "El Chombo", jefe de Los Zetas

