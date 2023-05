Dan 20 años de cárcel a mujer que dejó morir de hambre a bebé

A-AA+

CULIACÁN, Sin., mayo 30 (EL UNIVERSAL).- La madre de la niña de once meses de nacida que murió a causa de anemia severa por falta de alimentación en la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado fue sentenciada a 20 años de prisión y al pago de gastos funerarios y reparación del daño.

En la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro-Norte, en la audiencia de procedimiento abreviado de la causa penal 300/2022, el Juez de Control y Enjuiciamiento dictó la condena contra la madre de la niña, la señora Amanecer Aurora "N", al ser declarada responsable del delito de homicidio agravado por razón de parentesco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, se estableció que el día 18 de noviembre del 2022, fue localizada muerta la menor en el domicilio de la madre, los datos y evidencias recabadas, arrojaron que, desde el mes de septiembre del mismo año, la señora Amanecer Aurora "N" dejo de alimentar de manera adecuada a su hija.

A causa de ello, la niña de solo once meses de nacida sufrió una desnutrición severa que le ocasionó la muerte, por lo que con fecha 23 de noviembre del año pasado, se libró la orden de aprehensión y en la audiencia inicial la imputada y su defensor se acogieron a la duplicidad del término y en la continuación de la audiencia se le vinculó a proceso.

El pasado 29 de mayo, en la audiencia de procedimiento abreviado, se le dictó una condena de 20 años de prisión, y el pago por la cantidad de 10 mil 372 pesos con 20 centavos por gastos funerarios y 864 mil 350 pesos a la representante de la menor.

Sobre este caso, el pasado 18 de noviembre del 2022, la madre de la menor, solicitó el auxilio de personal de la Cruz Roja, puesto que esta observó que ya no respiraba, los paramédicos se presentaron en una vivienda de la colonia 10 de mayo, de la Ciudad de Guamúchil y certificaron que no presentaba signos vitales.