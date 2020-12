Dan más tareas civiles a Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas suman nuevas tareas en materia civil. Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se entregará a la Defensa Nacional la operación y administración de tres tramos del Tren Maya, así como de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el Felipe Ángeles, en el Estado de México, con el objetivo de que sean autosuficientes y evitar que "no haya tentación de privatizar".

En la zona arqueológica de Tulum, el presidente López Obrador mencionó que las ganancias que se generarán por el proyecto del Tren Maya y los aeropuertos a cargo de las autoridades militares se destinarán a las jubilaciones y pensiones de los soldados.

En marzo pasado, la Sedena creó una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aeropuerto de Santa Lucía Felipe Ángeles, S.A. de C.V. (AIFA), para operar y administrar la nueva terminal aérea que ingenieros militares construyen en la base de Santa Lucía.

Acompañado de los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, y de los titulares de Sedena y Marina, López Obrador indicó que también se garantizará la seguridad en la zona, para que regrese el turismo.

"La operación y la administración del Tren Maya la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, Chetumal, Palenque, y el Felipe Ángeles, las maneje una empresa de las Fuerzas Armadas, con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para jubilados".

El segundo propósito para "entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas" es garantizar la seguridad de la región, que no haya ningún problema de inseguridad y que todos los municipios estén seguros.

En cuanto a la operación del tren, que cruzará cinco estados, el mandatario expuso que se deben garantizar tarifas justas y bajas para pasajeros nacionales y de carga, ya que para los turistas habrá un costo mayor.

Destacó que los ingenieros militares de la Sedena construirán el aeropuerto de Tulum igual y con los mismos estándares de calidad del aeropuerto Felipe Ángeles.

Se demostrará, aseguró, que no sólo en China se pueden hacer grandes obras de esa dimensión, costo y calidad.

Apoyo al sureste. El presidente López Obrador, junto a Eduardo López, representante de ONU-Habitat en México, suscribieron, como testigos de honor, un convenio de mejoramiento y desarrollo urbano y territorial para los cinco estados y 40 municipios por donde pasará el Tren Maya.

En su mensaje, el mandatario dijo que se invertirán más de 200 mil millones de pesos en obras como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, la ampliación de la terminal de Puerto Progreso, así como otros proyectos de infraestructura y acciones de equipamiento urbano.

"Es importante poner orden, que no haya anarquía, que no haya caos, que podamos definir con mucha claridad los planes de desarrollo urbano en esta región del sureste y, sobre todo, que hagamos el compromiso de trabajar de manera coordinada y actuar con honestidad para no seguir con el desorden y la corrupción en todo lo relacionado con el manejo del uso del suelo".

El presidente López Obrador destacó que con el plan, el sureste tendrá crecimiento como el centro y el norte del país, y que no significa que se va a abandonar el fomento a las actividades productivas del centro y el norte, sino que se promoverá un desarrollo más igualitario, que no haya crecimiento sólo en islas del país, en zonas turísticas, en las ciudades fronterizas, en algunas ciudades del centro y decrecimiento, abandono, incluso, pérdida de población, como sucedió durante todo el periodo neoliberal.

El Ejecutivo federal agradeció a los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco su respaldo al proyecto del Tren Maya, sin distingos partidistas a pesar de las diferencias ideológicas.

"Independientemente de nuestros orígenes, de banderías partidistas, lo más importante es gobernar en beneficio de todos, que no haya ningún sectarismo, que no haya manejo partidista en nuestras acciones", dijo.

Andrés Manuel López Obrador resaltó que con el Tren Maya será posible integrar la región a través de las acciones que contempla el Programa de Regional de Ordenamiento Territorial, porque, reiteró, "es también una reivindicación para los estados del sureste que se habían quedado rezagados".