logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior

David Colmenares entregó documentos en Cámara de Diputados para buscar otro periodo al frente de la ASF.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 06:29 p.m.
A
David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acudió a la Cámara de Diputados para inscribirse en el proceso de selección para el periodo 2026-2034, y con ello buscar la reelección en el cargo.

Auditoría Superior Federación recibe candidaturas para titularidad 2026-2034

Entregó sus documentos ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, de la Cámara Baja, y se retiró sin emitir comentarios.

La recepción de candidaturas se cerrará el próximo 28 de febrero, hasta el momento se han inscrito 25 personas para competir por la titularidad del Auditoría Superior de la Federación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre los aspirantes se encuentran María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR); y el ex auditor de gasto federalizado Emilio Barriga.

Críticas y cuestionamientos a la gestión de David Colmenares

David Colmenares está al frente de la ASF desde marzo de 2018 y terminará su periodo en marzo de 2026, pero competirá para desempeñar el cargo por ocho años más.

Sin embargo, no es bien visto por todos dentro del régimen, ya que el pasado 25 de enero, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demeritó la actuación de Colmenares al señalar que "en los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF, como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios".

"La evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos", dijo Ramírez Cuéllar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior
David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior

David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior

SLP

PULSO

David Colmenares entregó documentos en Cámara de Diputados para buscar otro periodo al frente de la ASF.

Exhiben a extranjeros robando en OXXO tras la muerte de El Mencho
Exhiben a extranjeros robando en OXXO tras la muerte de El Mencho

Exhiben a extranjeros robando en OXXO tras la muerte de "El Mencho"

SLP

El Universal

Un video viral muestra a personas robando en un OXXO de Puerto Vallarta tras la muerte de

Declaran desierta subasta de Altos Hornos y Minera del Norte
Declaran desierta subasta de Altos Hornos y Minera del Norte

Declaran desierta subasta de Altos Hornos y Minera del Norte

SLP

El Universal

El juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró desierta la subasta por incumplimiento de condiciones legales.

De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EU y embajador
De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EU y embajador

De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EU y embajador

SLP

El Universal

El canciller De la Fuente y la zar antidrogas Sara Carter abordaron cooperación en salud pública y combate a drogas.