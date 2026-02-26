David Colmenares se inscribe para reelección en Auditoría Superior

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acudió a la Cámara de Diputados para inscribirse en el proceso de selección para el periodo 2026-2034, y con ello buscar la reelección en el cargo.

Auditoría Superior Federación recibe candidaturas para titularidad 2026-2034

Entregó sus documentos ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, de la Cámara Baja, y se retiró sin emitir comentarios.

La recepción de candidaturas se cerrará el próximo 28 de febrero, hasta el momento se han inscrito 25 personas para competir por la titularidad del Auditoría Superior de la Federación.

Entre los aspirantes se encuentran María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR); y el ex auditor de gasto federalizado Emilio Barriga.

Críticas y cuestionamientos a la gestión de David Colmenares

David Colmenares está al frente de la ASF desde marzo de 2018 y terminará su periodo en marzo de 2026, pero competirá para desempeñar el cargo por ocho años más.

Sin embargo, no es bien visto por todos dentro del régimen, ya que el pasado 25 de enero, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demeritó la actuación de Colmenares al señalar que "en los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF, como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios".

"La evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos", dijo Ramírez Cuéllar.