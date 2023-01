De 2018 a 2022 se reportaron 3 mil 708 incidentes en el Metro de CDMX

A-AA+

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro resulta poco confiable para millones de pasajeros, sobre todo por nueve tipos de fallas y anomalías detectadas desde 2018, las que han obligado no sólo a desalojar pasajeros, sino trenes en circulación.

Las Direcciones de Transportación y de Mantenimiento de Materiales Rodantes revelaron que entre 2018 y hasta agosto de 2022, siendo directores Jorge Jiménez Alcaraz, Florencia Serranía Soto y Guillermo Calderón Aguilar, se han presentado 3 mil 708 incidentes en este sistema masivo de pasajeros, que han obligado a evacuar pasajeros en todas sus líneas.

La falla más recurrente, según información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a una solicitud de información que realizó EL UNIVERSAL, y publicó en septiembre de 2022, se presentó en el sistema de puertas de pasajeros (la cual represento el 34 de cada 100 incidentes), seguido por anomalías en el sistema de pilotaje automático, con 25%; en equipos de mando, con 10.5%, y causas ajenas a la operación y al material rodante, con 10.4%.

El quinto sitio lo ocupan fallas en equipos de generación de electricidad, con 4.7%; equipos de tracción de frenado representaron 4.4%; equipos de generación de aire comprimido, con 3.4%; señalización y registro, con 0.6%, y equipos y accesorios de caja, con 0.13%.

Hasta antes del desplome de un tramo de la Línea 12, ocurrido el 3 de mayo de 2021, entre 2018 y 2020, el Metro registró en promedio 2.4 desalojos de pasajeros por día en todas sus líneas (de la 1 a la 12 y la A y B) por diversas razones, de acuerdo con el documento con fecha del 12 de agosto de 2022.

Los números ofrecidos por ambas direcciones evidencian que el número de evacuaciones de pasajeros ha venido creciendo a lo largo del actual gobierno.

En 2018, se reportaron 875 desalojos de pasajeros, un promedio de 2.39 por día, de los cuales 209 se registraron en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz.

Para 2019, el número aumentó a 915, un promedio diario de 2.5, siendo la Línea A la que presentó la mayor cantidad, con 224.

En 2020, la cifra se ubicó en 968, un promedio diario de 2.6, de los cuales 261 se presentaron también en la Línea A.

Para 2021 y hasta agosto de 2022, el número de evacuaciones disminuyó, pero porque "no hay datos en ese periodo, debido al incidente del día 3 de mayo de 2021", cuando se presentó el desplome de una parte de la Línea 12", aclara el STC Metro.

En 2021, se reportaron 617 evacuaciones, y en 2022, 333, para un promedio diario de 1.6 y 0.09, respectivamente.

El sistema de transporte masivo sostiene que los principales motivos que provocaron las evacuaciones de pasajeros durante todo este periodo van desde "causas ajenas a la operación y al material rodante, fallas o daños en equipos y accesorios de cajas, equipos mecánicos, y equipos de generación de aire comprimido.

Así como equipos de generación de energía eléctrica, de mando y control, sistema de pilotaje automático, de puertas de pasajeros, equipos de señalización y registro, y de tracción y frenado.

La radiografía sobre las evacuaciones ocurridas en este sistema de transporte masivo de pasajeros revela que en 2018 se presentaron 875 anomalías en equipos y sistemas, de los cuales 310 correspondieron al sistema de puertas de pasajeros, y 215 al sistema de pilotaje automático.

Para 2019, de las 915 anomalías que obligaron a evacuar a pasajeros, 351 se presentaron en el sistema de puertas de pasajeros, 199 en el sistema de pilotaje automático, y 100 en equipos de mando y control.

Un año después, cuando el Metro reportó el mayor número de incidentes, 313 se volvieron a presentar en el sistema de puertas de pasajeros, 305 en el sistema de pilotaje automático, y 112 en equipos de mando y control.

En 2021, de las 617 fallas o anomalías, 192 se concentraron en el sistema de puertas de pasajeros y 176 en el sistema de pilotaje automático.

Hasta agosto de 2022, cuando el Metro reportó 333 incidentes, 123 correspondieron al sistema de puertas de pasajeros y 59 al sistema de pilotaje automático.



Minutos perdidos

En términos de minutos de suspensión de las operaciones por los incidentes que obligaron a evacuar pasajeros, las direcciones de Transportación y de Mantenimiento de Materiales Rodantes del Metro señalan que en 2018 el sistema quedó fuera de operación en un periodo de 126.2 horas; en 2019 fueron 121.9 horas; en 2020 fueron 118.5; en 2021 contabiliza 76.1 horas, y hasta agosto de 2022, 34.5 horas, pero en estos dos años los funcionarios encargados señalan que "no hay datos sobre el tiempo que quedó suspendido el servicio, debido al incidente del 3 de mayo de 2021".

Las fallas también obligaron a retirar trenes en circulación. De acuerdo con la información de las autoridades del STC Metro, en 2018, retiraron 755 unidades; en 2019, 798; en 2020, 887; en 2021, 506, y hasta agosto de 2022, fueron 254.