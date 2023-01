De cara a proceso electoral no se pueden permitir traiciones, reitera Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL). - El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que en los procesos electorales de 2023 y 2024 "no se pueden permitir traiciones", por lo que reiteró que lo que deberá permear entre las corcholatas presidenciales y los aspirantes a otros cargos, es la unidad.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, previo a su participación en la reunión plenaria de Morena, reconoció que por la salida del Partido del Trabajo (PT) en el proceso para la gubernatura de Coahuila, el partido guinda ha perdido ventaja.

"Tenemos la medición del fin de semana y estamos prácticamente empatados; esa división de la coalición pues va a servir de que este candidato del PT pues es "esquirol" del gobierno de Coahuila y es lo que está, en este momento en Coahuila, nos tiene empatados cuando claramente deberíamos de ir ganando. Entonces, ese es un gran ejemplo de que no se pueden permitir traiciones y no se puede dividir si en realidad estamos con nuestro presidente", declaró.

El líder guinda dijo que el mensaje de unidad debe llevarse a todo el territorio nacional, "porque si estamos unidos, no hay nada ni nadie que pueda detener a este Movimiento".

"Mira, la política es definición, son definiciones, pueden tener un perfil favorito pero que siempre estén recalcando el compromiso de la unidad, creo que es lo más importante y que haya fraternidad, que haya respeto; que no nos ataquemos entre nosotros, porque si provocamos eso vamos a estar alentando la división y eso es estar traicionando al Movimiento", insistió.

Delgado Carrillo detalló que será en junio cuando se convoque, de manera oficial, a las y los aspirantes de la candidatura presidencial de Morena.

"El pueblo quiere que siga esta transformación y en junio queremos ya la convocatoria para los aspirantes a la presidencia, en junio lo vamos a emitir y vamos a ir a un proceso de dos encuestas, que se van a desarrollar entre julio y noviembre de este año", concluyó.