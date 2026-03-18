De la Fuente recibe en Cancún al presidente alemán Steinmeier
En 2025, el comercio bilateral alcanzó 27.3 mil millones de dólares, representando más del 30% del intercambio con la Unión Europea.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien el jueves sostiene un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Visita oficial de Steinmeier a México
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió al mandatario alemán, quien realiza una visita oficial a nuestro país.
En su agenda, Juan Ramón de la Fuente tiene previsto reunirse con las delegaciones empresariales alemanas que viajan con el presidente Steinmeier, además que acompañará a la presidenta Sheinbaum en las reuniones bilaterales con las respectivas comitivas.
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Comercio e inversión entre México y Alemania
"Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global", destacó la Cancillería.
Agregó que ese país es el principal socio comercial de México entre los integrantes de la Unión Europea; al igual que nuestro país para el comercio alemán, dentro de América Latina.
"En 2025, el comercio total entre ambos ascendió a 27.3 mil millones de dólares y representó más del 30% del total comerciado con la UE", apuntó Relaciones Exteriores.
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