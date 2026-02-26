logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EU y embajador

El canciller De la Fuente y la zar antidrogas Sara Carter abordaron cooperación en salud pública y combate a drogas.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 05:27 p.m.
A
De la Fuente se reúne con zar antidrogas de EU y embajador

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y con la "zar antidrogas" estadounidense, Sara Carter.

Acciones de la autoridad

La Cancillería indicó que este encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos se da en el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de salud pública y combate a las drogas.

Esto, dijo, basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación.

¿Qué declararon sobre la cooperación bilateral?

"Específicamente, este diálogo productivo permitió reforzar la cooperación bilateral para el intercambio de buenas prácticas en materia de salud pública —orientado a campañas preventivas de concientización—, al igual que desarticular aún más las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y el avance de los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el tráfico de armas", dijo.

Mencionó la SRE que esta estrategia ha permitido salvar vidas, debilitar las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

El canciller De la Fuente estuvo acompañado por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

Este encuentro se da luego de que Carter se reunió con el gabinete de seguridad, tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fue abatido el domingo pasado en Jalisco.

