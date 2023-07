De la Madrid pide a LO no meterse

Ciudad de México.- El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial.

Entrevistado previo a su registro ante el comité organizador como aspirante a la candidatura, envió su solidaridad a Xóchitl Gálvez, y exigió al Jefe del Ejecutivo federal que se dedique a gobernar.

“Yo digo que ha de estar aburrido porque ha de creer que el país va de maravilla, pero no es así, el país está en llamas, entonces lo que tiene que hacer el Presidente es dedicarse a gobernar, no sé si esté bien o mal que él se esté metiendo en el proceso de su partido, pero en nuestro proceso no necesitamos ayuda de nadie, gracias”, declaró.

Tras entregar sus documentos, De la Madrid pidió a trabajadores, científicos, artistas, personas de la tercera edad, mujeres, y a todos los mexicanos, su apoyo para ganar la contienda interna, y aseguró que, sólo unidos y no polarizados, es que México saldrá adelante.

“Tenemos que estar unidos, la polarización no le sirve a la gente, la polarización no le sirve el pueblo, la polarización no lleva comida a tu casa. Vamos a ganar, porque México merece un mucho mejor país, un país de oportunidades, una nación donde haya educación y salud de calidad, seguro, y que nos permita a todos prosperar”, aseveró.

Ante decenas de priistas que le gritaban: ¡presidente, presidente!, Enrique de la Madrid Cordero recordó los logros del Revolucionario Institucional cuando fue gobierno, y agregó que “orgullosamente”, su visión es del viejo PRI, aquel que logró un México moderno.

“Soy orgulloso miembro de este partido, porque el PRI que conozco es que el que nos ha ayudado a pasar de los caudillos a las instituciones y hoy somos un país de instituciones gracias al PRI”, argumentó el aspirante.