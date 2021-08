"Dealers" usan redes sociales para vender

La pandemia por Covid provocó que los distribuidores de drogas al menudeo modificarán la forma en la que hacen llegar todo tipo de drogas a sus consumidores, al respecto la Fiscalía Capitalina (FGJ-CDMX) con base en una series de denuncias anónimas, detectó al menos 50 perfiles en Facebook, Tik Tok e Instagram que se dedican a este rubro.

Los agentes cercanos a la investigación explicaron que esta situación se da luego del cierre prolongado de los bares, cantinas y antros que operan en el corredor Roma-Condesa, la Zona Rosa, Garibaldi y aquellos instalados en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo así como en la zona sur, en específico en Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, puntos que eran los principales puntos de venta de todo tipo enervantes.

Otra situación que les afecto fue el ordenamiento del cierre de las llamadas "chelerías" que abundan sin control alguno en las inmediaciones de Tepito, donde cualquier persona podría llegar a comprar y consumir drogas que van desde la mariguana, las pastillas psicotrópicas hasta cocaína, fue enconase que los traficantes en pequeño, decidieron mudarse a las redes sociales donde no hay regulación y se atiende las 24 horas del día.

En esas plataformas los "dealers" encontraron la manera ideal de no ser detectados, pues las entregas llegas disfrazadas en repartidores que usan los uniformes característicos de empresas como Uber, Rapidd y otros sistemas de mensajería, por lo que aquellos encargados de hacer legar la mercancía a quien la requiere no tiene problema alguno para burlar a las autoridades pues no son revisados en los distintos retenes implementados por la Policía Capitalina.

La investigación más reciente sobre esta metodología de repartición de droga, que cada día toma más fuerza, señala que incluso desde las cárceles locales se "toman pedidos" y se da la orden de distribuir el enervante; de momento solo una cuenta que opera de esa manera se ha desactivado, quien según su perfil, solo "tiraba" en la zona sur de la ciudad bajo el nickname de "Underdog".