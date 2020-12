"Debe doler que pandemia deje 12 millones de mexicanos en la pobreza"

Como resultado de la pandemia por el Covid-19, la pobreza en México se incrementará en 12 millones de mexicanos al término de 2020, una situación que debe dolernos, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

"Dígase lo que se diga, y se ponga la historia que se ponga, en las cifras reales, cerca de 12 millones más que bajan al nivel de la pobreza. Y esta es la realidad, es lo que realmente debería de doler, es lo que nos debería estar preocupando", expresó el empresario.

También expuso que al no haber crecimiento económico, ni una estructura sólida que la impulse, el problema social del país se hace más grande, como el incremento de la pobreza.

"Esta es la asignatura consecuencia más importante. Digo consecuencia porque al no haber crecimiento y al no haber estructuras que lo financien, lo único que provocamos es que se hace más grande el problema social", afirmó Salazar.

Durante su participación en la videoconferencia del Instituto Biva, Salazar comentó que cuando se piensa en que las familias enfrentan una crisis "es cuando uno verdaderamente entiende y profundiza la importancia del porque tenemos que combatir la desigualdad y hacer actividades que dinamicen la movilidad social de nuestro país".

Salazar comentó que la pandemia genera desgaste que se suma a la falta de crecimiento económico que arrastra el país, porque en los últimos 30 años solamente creció al 2.5%, en lugar de llegar a los crecimientos que necesita de 6% o 7% anual.

Además de que los niveles de inversión están entre 20% y 21% del PIB, pero en realidad se requiere un porcentaje de al menos 25%.

Por lo que añadió: "si nosotros pudiéramos hacer que la inversión del sector público creciera a 5% anual y lo del sector público empujar a un punto y medio más llegaríamos a ese 25% tan ansiado que cuando menos me parece a mí que debería ser un objetivo".