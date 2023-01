Deben transparentar presupuesto para "Limpiemos Nuestro México"

A-AA+

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe informar la cantidad de presupuesto asignado a donaciones para "Limpiemos Nuestro México" de 2011 a 2017 y los resultados de la campaña, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas enfatizó que México es un país campeón en la producción de basura, en el que anualmente se desecha lo equivalente a 175 veces la Pirámide del Sol, de ahí la importancia de saber si el programa ha servido o no.

"El programa Limpiemos Nuestro México tuvo a bien nacer y, pues, es Fundación Azteca la que, al parecer, ha estado dándole impulso. ¿Por qué se le pregunta a la Semarnat? Porque este programa nació incardinado para que fuera seguido, cuidado, dirigido, controlado y preservado por esta dependencia que vigila el medio ambiente y los recursos naturales", expuso.

La Semarnat señaló que después de la búsqueda realizada en todos los archivos físicos, digitales y sistemas con que cuentan, no se tiene registro, información, datos sobre la participación o la operación en el programa.

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la información solicitada se debe encontrar registrada pues se trata de un programa desarrollado por un particular, pero cuenta con la participación del Gobierno de México.

En alegatos, la Semarnat informó al INAI que su Dirección General de Programación y Presupuesto identificó en el Sistema de Administración Financiera Federal, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donaciones realizadas a Fundación Azteca en los ejercicios fiscales 2011 al 2017, para el proyecto "Limpiemos Nuestro México".

En este contexto, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento de búsqueda, como quedó evidenciado en la información proporcionada vía alegatos, mostrando que cuenta con los contratos correspondientes, mismos que no proporcionó, dando así una atención carente de exhaustividad a la solicitud de información.

Es importante precisar que, si bien dicha información atiende uno de los puntos de la solicitud de información, la persona interesada de igual manera requirió la documentación pertinente.

"Que se haga una investigación, como debió haberse hecho, para que se encuentre lo que se tiene; porque naturalmente si hay referencias periféricas o colaterales es que debe haber información que no puede quedar difuminada en un 'no aparece y, por lo tanto, no existe'", concluyó Acuña Llamas.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Semarnat y le instruyó llevar a cabo una nueva búsqueda de la información solicitada, con un criterio amplio, en todas las unidades administrativas competentes, para entregar el resultado de dicha búsqueda a la persona recurrente.

Asimismo, debe proporcionar la documentación pertinente respecto de la cantidad de presupuesto que se ha asignado a la campaña, es decir, los contratos de donación de 2011 a 2017 de los que dio cuenta en alegatos.