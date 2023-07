Decálogo del INAI para proteger datos personales de adultos mayores

A-AA+

Para evitar que los datos personales de los adultos mayores, alrededor de 17 millones de personas de 60 años y más en México, sean mal utilizados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó el Decálogo de protección para este grupo poblacional.

Lo anterior en el contexto de que 10.5% de los usuarios de Internet tienen una edad de 55 años, cifra que ha crecido en los últimos años, y considerando que las personas mayores usan la red comprar bienes y servicios básicos, solicitar asistencia médica, gestionar trámites ante una determinada institución o ver una película.

"Sin embargo, una gran parte de las personas adultas mayores desconocen los riesgos a los que quedan expuestos sus datos personales, que son tratados mediante computadoras, teléfonos inteligentes y diversos dispositivos electrónicos", señaló el instituto.

En ese sentido, en promedio, tres personas adultas mayores reportan al día ser víctimas de delitos cibernéticos, de acuerdo con la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las recomendaciones del INAI para las personas adultas mayores contemplan solicitar apoyo de personas de confianza cuando se necesite realizar algún trámite en físico o virtual; utilizar contraseñas difíciles para proteger los dispositivos electrónicos, redes sociales y correos electrónicos; evitar proporcionar datos personales, a través de llamadas telefónicas. No deben responderse llamadas de números desconocidos, de hacerlo, es importante verificar la fuente de la llamada.

Dedicar unos minutos para leer el Aviso de Privacidad antes de proporcionar cualquier dato personal; ingresar a páginas de Internet oficiales de establecimientos reconocidos; evitar abrir correos electrónicos, documentos adjuntos o enlaces que envían personas que no conocen.

No proporcionar información personal, financiera o de salud a desconocidos, a través de las redes sociales o llamadas telefónicas; eliminar de forma segura los datos personales de los dispositivos electrónicos o de los documentos antes de tirarlos a la basura; tomarse un minuto antes de compartir datos personales, para reflexionar sobre las posibles consecuencias de dar a conocer ese tipo de información; y reportar ante el INAI cualquier uso indebido de datos personales.

El Instituto puso a disposición el Tel INAI (800 835 4324) y en el correo electrónico atencion@inai.org.mx, para quienes deseen consultarlo sobre alguna duda.