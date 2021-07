Decepciona en frontera un mes más de cierre

A 16 meses del cierre parcial de los cruces internacionales, el cual se prolongará por lo menos un mes, autoridades de Salud consideran que la medida sí ha ayudado al control de la pandemia, aunque algunos residentes fronterizos se mostraron desilusionados. Desde marzo de 2020 y con el propósito de contener la propagación del Covid en ambas ciudades de esta línea divisoria, los cruces se limitaron a residentes.

La subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Salud estatal, Mirna Beltrán, aseguró que esta disposición sí ha contribuido en la disminución de casos y muertes a causa del virus en ambos lados de la frontera. "Esto nos brinda un margen de seguridad ante la prevención de la enfermedad grave y de defunciones, pero no podemos echar las campanas al aire", dijo.

Por su parte, el alcalde de este municipio, Armando Cabada, consideró que el avance en la vacunación es un argumento suficientemente fuerte para abrir las fronteras, aunque agregó que hay miles de familias de juarenses y paseños que no han podido verse ni convivir durante 16 meses. Para algunas personas que residen en Ciudad Juárez, la apertura de la frontera representa, además de diversión, la oportunidad de hacer compras para sus familiares y negocios, por lo que ahora han tenido que consumir en establecimientos locales.

Por otra parte, hubo quienes mostraron descontento por la inversión que hicieron en el pago de la visa, sin que hayan podido usarla durante este tiempo. "¿Cómo nos van a reponer los años que no pasamos, pero sí nos cobraron", se quejó un usuario.