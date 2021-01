Decisión de INE sobre "Mañaneras" es acertada en tiempos electorales: PRD

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó evitar la transmisión integra de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos electorales, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva manifestó que la decisión del organismo es un acierto y un triunfo político del PRD y del equipo jurídico que estuvo denunciando la violación al Artículo 134.

Además, manifestó su reconocimiento y apoyo al INE y celebró la declaración de su titular, Lorenzo Córdova en torno a que las conferencias mañaneras del Presidente que se consideran propaganda gubernamental y por ello, no se deben transmitir de manera íntegra entre abril y el próximo 6 junio, día de las elecciones.

También, recalcó que al presidente de la República no le importa violar la Constitución, pues está desesperado y ahora califica la decisión del INE como un acto de censura, "se le olvida que cuando él era líder opositor exigía a los presidentes con frases como 'cállate chachalaca' no meterse en los procesos electorales".

Por ello, enfatizó que el PRD celebra esta decisión y espera que el INE emita estos lineamientos muy claros y sean para cualquier funcionario.

"Evidentemente más hacia el presidente de la República, pues es el funcionario federal, titular del Poder Ejecutivo, quien más se ha entrometido en los procesos electorales", enfatizó Zambrano Grijalva.

Asimismo, manifestó su confianza de que el INE siga construyendo esta "cancha pareja" para todas y todos, además de mencionar que esperan conocer a la brevedad posible estos lineamientos para que quede muy claro porque no pueden participar los funcionarios públicos en los procesos y las campañas electorales.

El líder izquierdista dijo que el fallo de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) que obliga al INE a emitir estos lineamientos, en virtud de la participación o no de los funcionarios públicos en las campañas electorales, es un triunfo político del PRD y del equipo jurídico que estuvo insistente denunciando la violación al Artículo 134 Constitucional, párrafo 7º y 8º, de la intromisión indebida del presidente de la República en los procesos electorales.

Para finalizar, recalcó que no es nuevo el hecho de que las mañaneras no sean transmitidas durante los procesos electorales, ya se hizo así en la elección del 2019 en 6 estados de la República más no en las elecciones de este año en Coahuila e Hidalgo.