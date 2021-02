Decisión de quitar cargos de narcotráfico a Cienfuegos fue de EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de retirar los cargos por narcotráfico en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue del Gobierno de Estados Unidos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que México protestó, a través de una nota diplomática, por la manera en que se capturó al general Cienfuegos en Estados Unidos, sin previo aviso, de acuerdo a los convenios de colaboración entre ambos gobiernos.

"Cuando ellos decidieron que iban a reponer el procedimiento, estuvimos de acuerdo, sí fue un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y México a partir que no habían elementos".

El presidente López Obrador dijo que cuando las autoridades estadounidenses les enviaron el expediente del general en retiro se dieron cuenta que no había elementos de prueba, que no era una investigación seria, que había fabricado el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general.

El presidente dijo los mexicano que consideren que estén justamente detenidos hay instancias nacionales e internacionales para reclamar.