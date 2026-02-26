Declaran desierta subasta de Altos Hornos y Minera del Norte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró desierta la subasta pública para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), debido a que no se cumplieron con las condiciones.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado se informó que el proceso de venta por subasta pública como unidad productiva requería el cumplimiento de dos condiciones: que los acreedores manifestaran su conformidad para que los bienes relacionados pudieran venderse como parte de la unidad productiva, y que se exhibiera la garantía de seriedad del único postor calificado por el síndico.

Sin embargo, ninguna de las dos condiciones se cumplió, dado que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez informó que no recibió manifestación de conformidad de ningún acreedor garantizado o fiduciario participante en el proceso de venta, y el consorcio postor calificado no exhibió la garantía de seriedad.

¿Qué declararon las autoridades sobre la subasta?

Al existir impedimento jurídico para continuar el proceso de venta, se declaró desierta la subasta por causas no imputables al órgano jurisdiccional.

Ahora se otorgará un plazo de días hábiles al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para que presente una nueva propuesta de enajenación, atendiendo las circunstancias actuales del proceso.

En el comunicado, AHMSA informó que esta determinación judicial no pone fin al proceso de enajenación de la unidad productiva. "La autoridad jurisdiccional ha otorgado un nuevo plazo para que el síndico presente una propuesta ajustada a las condiciones actuales, con el objetivo de continuar buscando alternativas que permitan la eventual reactivación de la empresa", dice el comunicado.

En el acuerdo se reconoce que la venta de la unidad productiva representa un beneficio para la totalidad de los acreedores, especialmente para los trabajadores, quienes tienen derecho a recibir sus pagos conforme a la Constitución y la Ley de Concursos Mercantiles.