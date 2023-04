Declaran sesión permanente para debatir reforma que acota al TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Ante la falta de acuerdos para aprobar la reforma por la que buscan acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, declaró sesión permanente, a fin de seguir con el debate en las horas o días posteriores.

Al reanudar la sesión que inició desde la 10:00 horas de este martes, el legislador morenista explicó que todavía no se logran los consensos, aunque evitó detallar los motivos.

"Esta es la primera reunión para abordar una iniciativa que ha sido acompañada por 6 de 7 grupos parlamentarios, pero con la convicción de alcanzar el casi pleno consenso, con respeto a quien no acompaña el dictamen, atenderemos una petición del grupo parlamentario Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que esperemos un tiempo más a fin de reanudarla. Como ya lo hemos hecho en dos ocasiones, nos vamos a declarar en sesión permanente", declaró.

Ante tal propuesta, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, advirtió un intento de albazo legislativo.

"Es un debate muy importante, no estamos de acuerdo con que se declare en sesión permanente porque nos pueden citar de un momento a otro, un sábado, es muy riesgoso, yo quiero que se nos garantice que no habrá un albazo", detalló.

La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, también se manifestó en contra, bajo el argumento de que "si nos convocan de un momento a otro, si dicen "en una hora se reanuda" pues yo en una hora ya estoy en Oaxaca, yo lo que propongo es que se convoque con 12 horas de anticipación".

Salma Luévano, diputada trans de Morena, recordó que ella ocupa una curul derivada de acciones afirmativas: "No vamos a retroceder en una lucha que nos ha costado vidas, que nos ha costado lágrimas, que nos ha costado sangre, no vamos a permitir que se nos quite lo poco que se nos ha dado, no son concesiones ni son caprichos, son derechos, no vamos a permitir esta reforma regresiva".

La sesión se reanudará en día y hora por definir.