Declarar a cárteles "terroristas" es politiquería de Abbott: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como politiquería, por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, el señalamiento de gobernador de Texas, Greg Abbott, de declarar a los cárteles mexicanos como "terroristas".

Nosotros no vamos a permitir mal trato, todo esto es politiquería, hace como dos meses el gobernador de Texas implementó un operativo para revisar los frenos de los tráileres en la frontera, grandes colas, bloqueó y causó muchos daños al comercio".

"Porque según la visión de algunos legisladores de los dos partidos piensa que eso les da votos, el hacer muros, maltratar a los migrantes, reprimirlos, yo pienso que ya no les funciona eso, que eso pudo tener un efecto positivo en lo electoral en otros tiempos, pero está cambiando la mentalidad de la gente en todo el mundo".

En conferencia de conferencia de prensa, el Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que en noviembre próximo habrá elecciones en Estados Unidos y el gobernador de Texas está postulándose y está usando el tema migratorio con propósitos electorales.

"Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre usan con propósitos electorales lo migratorio y por eso es que toman estas medias, creo que ya no funcionan esas prácticas".

Señaló que la gente ya no se deja manipular y si el señor quiere reelegirse debería tomar en cuenta que en Texas hay muchos mexicanos, muchos hispanos y que ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes en ningún estado de la unión americana.