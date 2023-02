Decreto resuelve en 98 % diferencia con EE.UU. por maíz transgénico: CNA

A-AA+

MONTERREY, NL., febrero 21 (EL UNIVERSAL).- La posible disputa comercial por el tema del maíz transgénico entre México y Estados Unidos se resolvió en casi 98% con el nuevo decreto; sin embargo, aún existe la posibilidad de tener un conflicto comercial entre los dos países por el tema, dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo.

Expuso que el problema es que los estadounidenses no están contentos con la forma en que se redactó el texto porque no se reconocen las investigaciones de Estados Unidos para mejorar los granos y eso puede hacer que se pida el inicio de un proceso de consultas, que es el primer paso de un conflicto comercial bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ello tiene que ver con que en diciembre del 2022 el gobierno mexicano emitió un decreto para prohibir la importación de productos transgénicos, especialmente el maíz y otros productos genéticamente modificados, además del glifosato a partir del 2024.

Cortina Gallardo expuso que el nuevo decreto, del 13 de febrero de 2023, dejó de incluir semillas de algodón, canola y otros productos, y con ello "toda esa parte quedó liberada".

Sin embargo, dijo que "en el tema del maíz, los grupos radicales dentro del gobierno cada vez estaban poniendo más trabas para productos de maíz" como la masa y la tortilla, pero con el nuevo decreto se permite la importación para uso industrial y pecuario, es decir "ya no habrá limitaciones", aunque sí se conserva la prohibición del maíz transgénico para masa y tortillas.

Otro punto importante es que ya no hay fecha para prohibir la importación, uso y producción de maíz transgénico, además de que Cofepris ya comenzó a dar biotecnológicos de maíz a las empresas.

"Con eso, el 97%, 98% del problema está solucionado, con eso pudiéramos estar pensando que el tema comercial ya no es tema. Pero pudiera ser que los americanos no estén contentos con la redacción del decreto porque puede poner en duda todo el avance en investigación, pudiera haber espacio para que hicieran un panel para la revisión de la redacción del sector pero creo que si no hay daño comercial vamos a evitar represalias", explicó.

---"Una discusión innecesaria"

Durante su ponencia en Expo Carnes y Lácteos 2023 —que se realiza del 21 al 23 de febrero—, expuso que "estamos inmersos ante una discusión totalmente innecesaria" porque el maíz se ha usado en los últimos 30 años.

Comentó que "desgraciadamente tenemos que estar contendiendo con un tema ideológico que es, desde mi punto de vista, innecesario (....) e ilógico".

Explicó qué hay que cuidar la parte fitosanitaria de las importaciones y agregó que desafortunadamente hubo cambios en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la cual tiene reducciones presupuestales que le afectan, pero hay que cuidarla.

Añadió que se necesitan políticas públicas con visión de mediano y largo plazo que den certidumbre jurídica y normativa, toda las inversiones que hacemos en el campo son de mediano y largo plazo y necesitamos el horizonte de planeación.

Por otra parte, dijo que los decretos que emitió el gobierno para frenar la inflación, a pesar de que dieron facilidades para importar alimentos sin la tramitología para demostrar el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, las empresas y Senasica siguen cuidando la sanidad.

Añadió que, incluso, algunos funcionarios de gobierno tienen la impresión de que no han sido tan exitosos los decretos para importar productos y bajar precios.