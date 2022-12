Defensora de derechos de mujeres indígenas gana Premio Nacional de DH

A-AA+

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el acuerdo por el que confiere el Premio Nacional de Derechos Humanos a María Antonia Ramírez Marcelino por su labor en particular, en defensa de los derechos de los indígenas en Guerrero, su estado natal.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destaca que el Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere, a través del Organismo Constitucional Autónomo de Derechos Humanos, a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales.

Ramírez Marcelino se ha distinguido por su lucha en favor de los derechos políticos de las mujeres indígenas en la comunidad de Ocotequila, perteneciente al municipio guerrerense de Copanatoyac.

"Que el Consejo de Premiación decidió otorgar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 a la C. MA. ANTONIA RAMÍREZ MARCELINO, por su labor en la promoción y defensa efectiva de los Derechos Humanos, particularmente por brindar atención a las mujeres indígenas, sus derechos humanos y su participación política, y otorgar Mención Honorífica al C. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ROMÁN, por su activismo en favor del acceso a la justicia y los derechos humanos de personas en conflicto con la ley penal en México", señala el acuerdo.

La ceremonia de entrega del Premio se llevará a cabo el día que determine el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los términos que señala la ley.