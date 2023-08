Defiende AMLO vacunas Patria y Abdala

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionado si empresas privadas o gobiernos estatales puedan comprar vacunas contra Covid-19 de cualquier marca ante la campaña de vacunación en octubre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no hay ningún problema" y acusó que hay "mucha charlatanería" y "mucho afán de lucro en todo lo relacionado con las enfermedades".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador defendió las dosis de Abdala y Patria, y se lanzó de nuevo contra "el cártel de las medicinas".

"Vamos a tener de todas las vacunas y es muy probable que ya tengamos Patria, que es la nuestra", destacó.

Refirió que Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud "son personas honestas, profesionales, de lo mejor que hay en el país".

Aseguró López Obrador que cualquier ciudadano podrá disponer de cualquier vacuna contra coronavirus: "Nosotros tenemos vacunas, y son vacunas certificadas y es gratuito".

"¿Para qué se va a poner otra vacuna si tiene el mismo efecto? ¿Solo porque se va a ir a pagar?", expresó al destacar las dosis de Abdala y Patria.

- ¿No han caducado? ¿De cuáles vacunas dispone actualmente el gobierno para iniciar esa campaña?, se le cuestionó al Presidente.

- ¡De todas, de todas las vacunas, de todas! Y si es la vacuna Patria, pues mucho mejor, respondió.

- ¿Ya estará lista?, se le preguntó.

-Ya va a estar lista, es muy probable que esté lista, respondió López Obrador.

Reiteró el presidente López Obrador que "no hay necesidad" de comprar dosis porque "la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita". Rechazó que a los trabajadores del sector salud únicamente se les aplique la vacuna Abdala.

Acusó además que los conservadores insinúan que la vacuna cubana Abdala "no sirve". "¡Pues no es cierto!", expresó.